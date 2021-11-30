Без перспектив: большинство IT-специалистов в России планируют сменить работу

Большинство IT-специалистов в России заявили, что в ближайшее время планируют сменить работу – они не видят перспектив карьерного роста и недовольны компанией, в которой работают. При этом профессия «айтишника» остается одной из самых востребованных в стране.
Об отношении IT-специалистов к своей профессии рассказывается в результатах исследования, которое провели аналитики консалтинговой компании BCG и альянс рекрутинговых агентств The Network, в который входит российский HeadHunter.
В ходе исследования, которое затронуло около 10 тысяч представителей IT-сферы, выяснилось, что айтишники в России в большинстве своем недовольны компанией, в которой работают. В том числе из-за этого 8 из 10 респондентов планируют сменить работу в ближайшие 2-3 года, половина из них уже подыскивают новую работу.
В числе причин, по которым респонденты уже сменили работу, были названы: отсутствие перспектив карьерного роста в компании, возможное снижение заработной платы и недооценивание труда.
Вместе с этим профессия IT-специалиста остается одной из самых высокооплачиваемых и самых востребованных в России. Аналитики сообщали о росте количества вакансий в этой области на 75% в год при росте числа соискателей всего на 5%.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Коммерческий транспорт марок KIA и Toyota чаще всего угоняют в России — исследование
- 2 Рентабельность крупного и среднего бизнеса в России достигла максимума с 2018 года
- 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
- 4 Россияне считают профессию политика самой переоцененной — исследование
- 5 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
30 ноября 2021
30 ноября 2021
30 ноября 2021