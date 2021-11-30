Без перспектив: большинство IT-специалистов в России планируют сменить работу

Большинство IT-специалистов в России заявили, что в ближайшее время планируют сменить работу – они не видят перспектив карьерного роста и недовольны компанией, в которой работают. При этом профессия «айтишника» остается одной из самых востребованных в стране.

Об отношении IT-специалистов к своей профессии рассказывается в результатах исследования, которое провели аналитики консалтинговой компании BCG и альянс рекрутинговых агентств The Network, в который входит российский HeadHunter.

В ходе исследования, которое затронуло около 10 тысяч представителей IT-сферы, выяснилось, что айтишники в России в большинстве своем недовольны компанией, в которой работают. В том числе из-за этого 8 из 10 респондентов планируют сменить работу в ближайшие 2-3 года, половина из них уже подыскивают новую работу.

В числе причин, по которым респонденты уже сменили работу, были названы: отсутствие перспектив карьерного роста в компании, возможное снижение заработной платы и недооценивание труда.

Вместе с этим профессия IT-специалиста остается одной из самых высокооплачиваемых и самых востребованных в России. Аналитики сообщали о росте количества вакансий в этой области на 75% в год при росте числа соискателей всего на 5%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!