Рестораны «Вкусно — и точка» в Ростове-на-Дону временно закрыты

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии филиалов в Ростове-на-Дону.
«В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в городе», — сообщила пресс-служба компании корреспондентам ТАСС.
Такой шаг рестораторы объясняют заботой о персонале и посетителях: «Безопасность гостей и сотрудников компании "Вкусно — и точка" являются нашим приоритетом».
Фото на обложке: RB.RU
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