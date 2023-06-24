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Рестораны «Вкусно — и точка» в Ростове-на-Дону временно закрыты

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о временном закрытии филиалов в Ростове-на-Дону.

Рестораны «Вкусно — и точка» в Ростове-на-Дону временно закрыты

«В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение временно закрыть все предприятия сети в городе», — сообщила пресс-служба компании корреспондентам ТАСС.

 Такой шаг рестораторы объясняют заботой о персонале и посетителях: «Безопасность гостей и сотрудников компании "Вкусно — и точка" являются нашим приоритетом».

Фото на обложке: RB.RU

 

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