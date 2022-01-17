Компания Beluga Group поделилась операционными результатами за 2021 год

Крупнейшая алкогольная компания России Beluga Group подвела годовые итоги работы. По словам Александра Мечетина, председателя правления Beluga Group, прошедший год был продуктивным: компания планомерно развивается и демонстрирует позитивную динамику. Подробнее — в отчете.

Продажи

Общие отгрузки Beluga Group в 2021 году составили 15722 тыс. декалитров, что на 0,6% больше рекордного показателя 2020 года.

В компании отмечают рост собственных и партнерских брендов из высокомаржинального сегмента «премиум». Драйверами среди собственных марок в водке стали Beluga, прибавившая более 50%, «Белая Сова» (+8%) и «Архангельская» (+14%), преодолевшая рубеж в три млн декалитров, в коньячной категории — «Бастион», удвоивший объемы, и «Сокровище Тифлиса», показавший двузначную динамику. Среди других категорий — виски Fox & Dogs (+26%), джин Green Baboon, выросший в два раза, а также вина — тихие Golubitskoe Estate и игристые Tête de Cheval (+27% совокупно).

Среди партнерских брендов высокие показатели продаж продемонстрировали виски Tullamore D.E.W и Glenfiddich, бренди Torres, а также винный портфель.

Что касается экспорта, то отгрузки здесь выросли на 77,3%, достигнув 569 тыс. декалитров.

Продажи водки Beluga за рубежом увеличились на 104,5% и достигли максимальных значений за историю марки. По словам Александра Мечетина, этому способствовало укрепление имиджа бренда, в том числе благодаря масштабным активациям: выступлению в качестве эксклюзивного водочного партнера павильона России на всемирной выставке Expo 2020 в Дубае, а также — одного из официальных партнеров первого издания гида Michelin в Москве, открытию роскошного Beluga Caviar Bar в Шереметьево, а также интеграциям и брендингу в Великобритании, Мексике, Израиле, Германии, Франции и Австралии.

Партнерства

Beluga Group развивает партнерские отношения с ведущими мировыми производителями по эксклюзивной дистрибуции их марок в России. В 2021 году компания отметили десятилетие совместной работы с William Grant & Sons и продлила сотрудничество на пять лет. Также удалось пролонгировать эксклюзивный контракт и с Riedel — на три года.

В 2021 году импортный портфель компании пополнили ликеры Xuxu, виски-ликер Southern Comfort, а также четыре новых вина от Vranken & Pommery Monopole Group, включая, флагманское шампанское Pommery со 185-летней историей.

В 2022 году также в силу вступят соглашения, заключенные с Rémy Cointreau и De Kuyper Royal Distillers.

Розничная сеть «ВинЛаб»

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» растет как в количественном, так и качественном выражениях. В конце декабря количество магазинов сети превысило одну тысячу, таким образом, ее масштаб увеличился более, чем на 50% за год.

Новые торговые точки открыли в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Объем продаж увеличился на 31,9%, like-for-like-продажи на 14,8%, трафик на 21,9%, а средний чек на 8,3%.

«При активном росте мы уделяем особенное внимание качеству обслуживания клиентов. В том числе поэтому развиваем направления e-commerce», — сказал Александр Мечетин. Поэтому для удобства клиентов в 2021 году компания начала сотрудничество с маркетплейсами «СберМегаМаркет» и Wildberries, на которых заказ осуществляется по системе click & collect, и объем продаж в данном формате вырос в 2,3 раза по сравнению с 2020-м.

Акции Beluga Group

Акции Beluga Group включили в состав базы расчета индекса средней и малой капитализации Московской биржи, а также международного индекса MVIS Russia Small-Cap, который составляют 25 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящихся в свободном обращении.

Также международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило рейтинг Beluga Group до BB-, а крупнейшее российское агентство «Эксперт РА» — до ruА с позитивным и стабильным прогнозами соответственно.

Важным событием года для компании стало проведение SPO. В ходе сделки два млн бумаг, составляющие 12,7% акционерного капитала группы, было приобретено международными и российскими инвесторами, среди которых как крупнейшие фонды мира, так и физические лица.

Доля акций Beluga Group, находящихся в свободном обращении, увеличилась практически в два раза. По словам Александра Мечетина, средства от сделки — 5,6 млрд рублей — компания направит на ускорение развития и внедрение трансформационных проектов. В числе приоритетных направлений — открытие новых точек «ВинЛаб», развитие e-commerce и маркетинг флагманского бренда Beluga на экспорте.