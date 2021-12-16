Ассоциация Global Women in PR подвела итоги премии The Impact Award

Ассоциация Global Women in PR (GWPR Russia) подвела итоги премии The Impact Award, которая ежегодно вручается женщинам-профессионалам в российском PR, чья работа способствует достижению бизнес-целей компаний или повышает благополучие людей и сообществ.

Среди победительниц:

Анна Ковалева — подкаст «Спасибо, я в порядке» онлайн-службы психологической помощи YouTalk. Он набрал 450 тысяч прослушиваний, вошел в список лучших подкастов 2021 года по версии Apple и «Яндекса» и полностью окупил расходы на продакшен за счет привлечения новых клиентов в сервис;

Лилия Глазова — повышение уровня грамотности в области измерения коммуникаций через образовательные проекты;

Александра Дробышева и Розалия Каневская — проект Small Agencies Hub, первое комьюнити маленьких независимых агентств в России и СНГ;

Кристина Еремеева — проект «Учись в TikTok»;

Екатерина Попова — первый в России и СНГ чемпионат по картингу среди стримеров.

Специальную награду от соосновательниц GWPR Russia «За развитие одного из крупнейших PR-сообществ России» получила Яна Харина, основательнице #prspb.

Подробная информация о премии и участницах — на сайте.