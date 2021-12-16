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Ассоциация Global Women in PR подвела итоги премии The Impact Award

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Ассоциация Global Women in PR (GWPR Russia) подвела итоги премии The Impact Award, которая ежегодно вручается женщинам-профессионалам в российском PR, чья работа способствует достижению бизнес-целей компаний или повышает благополучие людей и сообществ.

Ассоциация Global Women in PR подвела итоги премии The Impact Award

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Среди победительниц:

  • Анна Ковалева — подкаст «Спасибо, я в порядке» онлайн-службы психологической помощи YouTalk. Он набрал 450 тысяч прослушиваний, вошел в список лучших подкастов 2021 года по версии Apple и «Яндекса» и полностью окупил расходы на продакшен за счет привлечения новых клиентов в сервис;
  • Лилия Глазова — повышение уровня грамотности в области измерения коммуникаций через образовательные проекты;
  • Александра Дробышева и Розалия Каневская — проект Small Agencies Hub, первое комьюнити маленьких независимых агентств в России и СНГ;
  • Кристина Еремеева — проект «Учись в TikTok»;
  • Екатерина Попова — первый в России и СНГ чемпионат по картингу среди стримеров.

Специальную награду от соосновательниц GWPR Russia «За развитие одного из крупнейших PR-сообществ России» получила Яна Харина, основательнице #prspb.

Подробная информация о премии и участницах — на сайте

Фото на обложке: ASDF_MEDIA / Shutterstock

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