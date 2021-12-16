Ассоциация Global Women in PR подвела итоги премии The Impact Award

Ассоциация Global Women in PR (GWPR Russia) подвела итоги премии The Impact Award, которая ежегодно вручается женщинам-профессионалам в российском PR, чья работа способствует достижению бизнес-целей компаний или повышает благополучие людей и сообществ.
Среди победительниц:
- Анна Ковалева — подкаст «Спасибо, я в порядке» онлайн-службы психологической помощи YouTalk. Он набрал 450 тысяч прослушиваний, вошел в список лучших подкастов 2021 года по версии Apple и «Яндекса» и полностью окупил расходы на продакшен за счет привлечения новых клиентов в сервис;
- Лилия Глазова — повышение уровня грамотности в области измерения коммуникаций через образовательные проекты;
- Александра Дробышева и Розалия Каневская — проект Small Agencies Hub, первое комьюнити маленьких независимых агентств в России и СНГ;
- Кристина Еремеева — проект «Учись в TikTok»;
- Екатерина Попова — первый в России и СНГ чемпионат по картингу среди стримеров.
Специальную награду от соосновательниц GWPR Russia «За развитие одного из крупнейших PR-сообществ России» получила Яна Харина, основательнице #prspb.
Подробная информация о премии и участницах — на сайте.
Фото на обложке: ASDF_MEDIA /
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