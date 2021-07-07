Инвестиции и пилоты: итоги конкурса Social Tech Challenge 2021

Евгения Хрисанфова
Конкурс Social Tech Challenge 2021 завершился. По словам организаторов, из 245 заявок в финал прошли 27 проектов, а лучшие из них смогут получить инвестиции от сообщества «ТилТех» и запустить пилоты.
Инвестиции и пилоты: итоги конкурса Social Tech Challenge 2021Евгения Хрисанфова
Среди направлений проектов:
- технологии в образовании,
- инновации для управления персоналом,
- цифровой офис,
- безопасность данных,
- производительность труда,
- благополучие сотрудников,
- корпоративный киберспорт,
- сервисы для совместной работы.
По словам организаторов, некоторые проекты уже готовы запустить пилоты и получить инвестиции:
- стартап ClimateGuard, который разрабатывает устройства для анализа микроклимата, обсуждает запуск четырех пилотных проектов;
- команда HintEd, создавшая платформу для обучения работе с ПО, подписала документы на $160 тысяч инвестиций;
- платформа с записями конференций ConferenceCast.tv запустит два пилота;
- сервис для онбординга сотрудников Friday договаривается о четырех пилотных проектах.
Также партнеры выделили сервис для работы с соцсетями Angry.Space, решение Examus, которое позволяет анализировать поведение и эмоции пользователей, образовательное приложение с дополненной реальностью и ИИ Magic Kids.
Фото на обложке: Unsplash
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