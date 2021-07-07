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Инвестиции и пилоты: итоги конкурса Social Tech Challenge 2021

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Конкурс Social Tech Challenge 2021 завершился. По словам организаторов, из 245 заявок в финал прошли 27 проектов, а лучшие из них смогут получить инвестиции от сообщества «ТилТех» и запустить пилоты.

Инвестиции и пилоты: итоги конкурса Social Tech Challenge 2021

Среди направлений проектов:

  • технологии в образовании,
  • инновации для управления персоналом,
  • цифровой офис,
  • безопасность данных,
  • производительность труда,
  • благополучие сотрудников,
  • корпоративный киберспорт,
  • сервисы для совместной работы.

По словам организаторов, некоторые проекты уже готовы запустить пилоты и получить инвестиции:

  • стартап ClimateGuard, который разрабатывает устройства для анализа микроклимата, обсуждает запуск четырех пилотных проектов;
  • команда HintEd, создавшая платформу для обучения работе с ПО, подписала документы на $160 тысяч инвестиций;
  • платформа с записями конференций ConferenceCast.tv запустит два пилота;
  • сервис для онбординга сотрудников Friday договаривается о четырех пилотных проектах.

Также партнеры выделили сервис для работы с соцсетями Angry.Space, решение Examus, которое позволяет анализировать поведение и эмоции пользователей, образовательное приложение с дополненной реальностью и ИИ Magic Kids.

Фото на обложке: Unsplash

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