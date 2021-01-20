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Издание AdIndex вместе с экспертами подвело итоги 2020 года в российских медиа и рекламе

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

Информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России AdIndex опросило руководителей крупнейших рекламодателей, агентств и медиаплощадок на тему того, как изменились процессы внутри компаний в ушедшем году и что они ожидают в новом.

Издание AdIndex вместе с экспертами подвело итоги 2020 года в российских медиа и рекламе

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Исследование разбито на несколько частей: «Индустрия», «Программатик», Digital, «Лидогенерация», «Медиа», «Видеореклама», «ТВ», «Медиабаинг», «Наружная реклама». В каждой из них эксперты ответили на вопросы:

  • с чем компании вступают в 2021 год;
  • какие тенденции на рынке будут развиваться;
  • что происходит с рекламными бюджетами;
  • как быстро трансформироваться в новых условиях;
  • какие тренды лягут в основу рекламных стратегий в 2021.

Так, Татьяна Кизилова, Head of media Reckitt Benckiser Healthcare, считает, что к концу 2020 года рекламная отрасль полностью адаптировалась к изменившимся условиям, и есть предпосылки к ее быстрому восстановлению в течение ближайших лет, если не появятся другие негативные факторы. 

«Этот год показал, что выигрывают те отрасли, которые умеют быстро приспосабливаться к новой реальности — искать новые каналы реализации, новые каналы коммуникации и новые креативы», — поделилась Анна Роганова, Digital Manager JTI Russia.

Также героями проекта «Итоги года» стали:

  • Ирина Котик, директор по медиа и цифровой трансформации Unilever;
  • Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС;
  • Маргарита Меликсетян, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia;
  • Юлия Коновалова, CPO AdTech Rambler Group;
  • Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;
  • Ирина Алексеева, коммерческий директор Mail.ru Group;
  • Ирина Кургеева, менеджер по стратегическим партнерствам Aviasales;
  • Роман Абрамов, исполнительный директор «СберАвто»;
  • Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU;
  • Галина Тимченко, генеральный директор и издатель «Медуза», и многие другие.

Ознакомиться с результатами опроса можно на сайте издания в разделе «Спецпроекты».

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock.com

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