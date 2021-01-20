Издание AdIndex вместе с экспертами подвело итоги 2020 года в российских медиа и рекламе

Информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России AdIndex опросило руководителей крупнейших рекламодателей, агентств и медиаплощадок на тему того, как изменились процессы внутри компаний в ушедшем году и что они ожидают в новом.
Исследование разбито на несколько частей: «Индустрия», «Программатик», Digital, «Лидогенерация», «Медиа», «Видеореклама», «ТВ», «Медиабаинг», «Наружная реклама». В каждой из них эксперты ответили на вопросы:
- с чем компании вступают в 2021 год;
- какие тенденции на рынке будут развиваться;
- что происходит с рекламными бюджетами;
- как быстро трансформироваться в новых условиях;
- какие тренды лягут в основу рекламных стратегий в 2021.
Так, Татьяна Кизилова, Head of media Reckitt Benckiser Healthcare, считает, что к концу 2020 года рекламная отрасль полностью адаптировалась к изменившимся условиям, и есть предпосылки к ее быстрому восстановлению в течение ближайших лет, если не появятся другие негативные факторы.
«Этот год показал, что выигрывают те отрасли, которые умеют быстро приспосабливаться к новой реальности — искать новые каналы реализации, новые каналы коммуникации и новые креативы», — поделилась Анна Роганова, Digital Manager JTI Russia.
Также героями проекта «Итоги года» стали:
- Ирина Котик, директор по медиа и цифровой трансформации Unilever;
- Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС;
- Маргарита Меликсетян, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia;
- Юлия Коновалова, CPO AdTech Rambler Group;
- Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon;
- Ирина Алексеева, коммерческий директор Mail.ru Group;
- Ирина Кургеева, менеджер по стратегическим партнерствам Aviasales;
- Роман Абрамов, исполнительный директор «СберАвто»;
- Светлана Зыкова, главный редактор RB.RU;
- Галина Тимченко, генеральный директор и издатель «Медуза», и многие другие.
Ознакомиться с результатами опроса можно на сайте издания в разделе «Спецпроекты».
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