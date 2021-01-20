Информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России AdIndex опросило руководителей крупнейших рекламодателей, агентств и медиаплощадок на тему того, как изменились процессы внутри компаний в ушедшем году и что они ожидают в новом.

Издание AdIndex вместе с экспертами подвело итоги 2020 года в российских медиа и рекламе