Казахстанская торговая площадка ITS создала условия для работы без «СПБ Биржи»

Казахстанская торговая площадка ITS обеспечила условия для продолжения полноценной работы без участия подсанкционной «СПБ Биржи». ITS запустила собственную биржевую и депозитарно-клиринговую инфраструктуру на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
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Ранее ITS использовала инфраструктуру российской «СПБ Биржи». Так, «СПБ Банк» и «СПБ Клиринг» выступали расчетным депозитарием и центральным контрагентом ITS.
Однако осенью 2023 года «СПБ Биржа» попала под санкции США, что повлекло изоляцию от долларовой системы, запрет на сотрудничество с американскими компаниями и другие ограничения. В результате, ITS пришлось приостановить торги.
За это время площадка создала собственную инфраструктуру. В течение ближайших двух месяцев площадка может открыть доступ к торгам для клиентов. В настоящее время действует формат опытной эксплуатации. Он позволяет «финансовым посредникам в условиях функционирующего биржевого рынка произвести настройку учетных систем».
Как отмечается на сайте ITS, собственная инфраструктура обеспечит полный цикл посттрейдинговых услуг и доступ инвесторов к глобальной ликвидности международных инструментов.
О работе ITS над созданием собственной инфраструктуры сообщалось в июне прошлого года.
Фото на обложке: hogeahnea /
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