Разработчик сервиса видеоконференцсвязи IVA Technologies планирует привлечь 4 млрд рублей в ходе IPO

Российский аналог Zoom — IVA Technologies — планирует в июне 2024 года провести IPO и привлечь 3-4 млрд рублей. Сделка состоится в формате cash out, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
В конце марта сообщалось, что компания может выйти на биржу во втором или третьем квартале года с оценкой 35–40 млрд рублей.
Собеседник издания говорит, что такая оценка выглядит справедливой и в случает появления в процессе переговоров дисконта — он будет «умеренным».
По его словам, IVA Technologies продолжает ветку «импортозамещения IT-технологий» на бирже: вслед за кибербезопаностью в лице Positive Technologies, разработчика операционных систем «Астра» и вендора программного обеспечения «Диасофт».
IVA Technologies — ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA, в которую входят корпоративный мессенджер, платформа видеоконференцсвязи, облачная платформа видеоконференцсвязи, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта и др.
В 2023 году выручка компании по МСФО увеличилась на 77% год к году до 2,5 млрд рублей, в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Чистая прибыль выросла на 74% до 1,8 млрд рублей.
Фото на обложке: IVA Technologies / VK
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