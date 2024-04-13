Аэропорт Иваново приостановил работу: запланированные рейсы отменены на неопределенный срок

С 13 апреля аэропорт Иваново приостановил свою работу «в связи с обновлением сертификата на аэродром», сообщает пресс-служба летной гавани.

Сертификат на аэродром — это документ, удостоверяющий соответствие гавани сертификационным требованиям и при их полном соблюдении разрешающий эксплуатацию.

«В период временной приостановки полетов все запланированные рейсы будут отменены», — гласит сообщение на официальной странице аэропорта.

Также представители авиа-гавани разъясняют принципы возврата билетов: для этого необходимо напрямую обратиться к перевозчикам. Они же дадут всю необходимую информацию и дополнительные детали.

В авиакомпанию Nordwind можно позвонить по телефону +7 (495) 730 50 80.

А в авиакомпанию «Азимут» — по телефону +7 (863) 226-00-05.

Аэропорт намерен свести время простоя к минимуму, для чего прилагает «все усилия», чтобы «получение нового сертификата было выполнено в кратчайшие сроки», но конкретные даты не названы.

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