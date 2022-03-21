Годовая выручка онлайн-кинотеатра ivi выросла на 35% — отчет

Онлайн-кинотеатр ivi отчитался о значительном росте годовой выручки, доходов от рекламы, ежемесячной аудитории. Почти 80% выручки ivi за год заняла выручка платной модели, которая включает в том числе подписки.
Отчет ivi за 2021 год RB получил от пресс-службы компании.
По итогам прошлого года выручка ivi по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составила 11,9 млрд рублей. Рост к 2020 году составил 35%. 78% общей выручки онлайн-кинотеатра заняла выручка от платной модели, которая включает подписки и транзакционную модель монетизации.
Объем валовой рекламной выручки составил 2,7 млрд рублей, На прямые сделки с рекламодателями пришлось 47% этого объема. Аудитория AVOD–модели (Advertising Video On Demand, бесплатное видео с рекламой) монетизации достигла по итогам 2021 года 17,3 млн пользователей.
Ежемесячная аудитория ivi по итогам 2021 года достигла 60 млн пользователей. За год они посмотрели 1,8 млрд часов видео.
В мае 2021 года онлайн-кинотеатр привлек $250 млн от консорциума инвесторов. Инвестиции планируют направить на развитие и производства контента.
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