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Благотворительный проект Насти Ивлеевой окажет поддержку малому бизнесу
Новости
Анна Оленькова
Благотворительный проект известной блогерши Насти Ивлеевой «Бизнес будет жить» окажет медийную поддержку малым и средним предприятиям. Об этом Ивлеева рассказала в своем инстаграме.
Благотворительный проект Насти Ивлеевой окажет поддержку малому бизнесуАнна Оленькова
«У меня нет возможности поддержать финансово все малые и средние предприятия. Но я могу помочь своими мощными медиаресурсами, рассказывая о ваших бизнесах в сторис, постах и специальных прямых эфирах в двух моих аккаунтах в Instagram: @_agentgirl_ (16,6 млн подписчиков) и @nastyaivleeva (6,2 млн подписчиков)», — написала блогерша на сайте «ББЖ».
Чтобы получить медийную поддержку, нужно соответствовать следующим критериям:
- малый или средний бизнес основан и работает в РФ;
- компания оказывает услуги или производит товары, обладающие «очевидным социальным эффектом для людей»;
- компания оказывает услуги или доставляет продукцию в нескольких городах или по всей России;
- есть сайт с подробной информацией о компании, в т. ч. с указанными реквизитами ИП или юрлица, адресом, подтвержденным опытом работы;
- компания активно ведет соцсети;
- бизнес официально работает с клиентами: заключает договоры, предоставляет чеки и прочее;
- если у компании предусмотрена оплата через интернет, она должна проводиться через официальные платежные системы.
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(Бизнес Будет Жить) готов оказать медийную поддержку малому и среднему бизнесу! Дорогие друзья, предприниматели, переходите на сайт ❗️ ivlei.ru❗️и оставляйте заявки! На сайте подробнейше описаны все условия и критерии! Будьте внимательны. Удачи. 🙏🏽 #ббж #бизнесбудетжить #настяивлеева
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