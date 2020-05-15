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Благотворительный проект Насти Ивлеевой окажет поддержку малому бизнесу

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Благотворительный проект известной блогерши Насти Ивлеевой «Бизнес будет жить» окажет медийную поддержку малым и средним предприятиям. Об этом Ивлеева рассказала в своем инстаграме.

Благотворительный проект Насти Ивлеевой окажет поддержку малому бизнесу
«У меня нет возможности поддержать финансово все малые и средние предприятия. Но я могу помочь своими мощными медиаресурсами, рассказывая о ваших бизнесах в сторис, постах и специальных прямых эфирах в двух моих аккаунтах в Instagram: @_agentgirl_ (16,6 млн подписчиков) и @nastyaivleeva (6,2 млн подписчиков)», — написала блогерша на сайте «ББЖ».

Чтобы получить медийную поддержку, нужно соответствовать следующим критериям:

  • малый или средний бизнес основан и работает в РФ;
  • компания оказывает услуги или производит товары, обладающие «очевидным социальным эффектом для людей»;
  • компания оказывает услуги или доставляет продукцию в нескольких городах или по всей России;
  • есть сайт с подробной информацией о компании, в т. ч. с указанными реквизитами ИП или юрлица, адресом, подтвержденным опытом работы;
  • компания активно ведет соцсети;
  • бизнес официально работает с клиентами: заключает договоры, предоставляет чеки и прочее;
  • если у компании предусмотрена оплата через интернет, она должна проводиться через официальные платежные системы.
Оставить заявку можно на сайте «ББЖ».

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15 мая 2020

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17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR STARTUP COMPETITION

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

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