Благотворительный проект известной блогерши Насти Ивлеевой «Бизнес будет жить» окажет медийную поддержку малым и средним предприятиям. Об этом Ивлеева рассказала в своем инстаграме.

Благотворительный проект Насти Ивлеевой окажет поддержку малому бизнесу