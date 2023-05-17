СМИ: Налоговая начала проверять счета блогера Анастасии Ивлеевой

Рекламное агентство блогера Анастасии Ивлеевой ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с ней, попали под подозрения в неуплате налогов.
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник и агентов Ивлеевой. Также ранее о проверках Ивлеевой сообщили Telegram-каналы «Финансовый караульный» и Mash.
Два агентства, которые сотрудничают с Ивлеевой, подтвердили получение уведомлений от ФНС, в которых налоговая запрашивает информацию по сделкам с блогером, пишут «Ведомости».
Письмо с требованием предоставить отчетность пришло на почту компании «Ивлеева продакшн» 12 мая, отмечает Mash. МВД просит предоставить договора, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 год.
- Ранее по решению ФНС были приостановлены операции по счетам двух компаний блогера и модели Оксаны Самойловой.
- Также в России задержали автора «марафонов желаний» блогера Елену Блиновскую. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 1 млрд рублей. После признания вины суд отправил блогера под домашний арест.
- В марте уголовное дело завели на блогера Александру Митрошину, которая обвиняется в создании нескольких ИП, чтобы поддерживать упрощенную систему налогообложения.
- Аналогичный инцидент произошел с блогером Лерчек — Валерией Чекалиной.
Фото на обложке: соцсеть Анастасии Ивлеевой
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