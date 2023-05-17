Рекламное агентство блогера Анастасии Ивлеевой ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с ней, попали под подозрения в неуплате налогов.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник и агентов Ивлеевой. Также ранее о проверках Ивлеевой сообщили Telegram-каналы «Финансовый караульный» и Mash.

СМИ: Налоговая начала проверять счета блогера Анастасии Ивлеевой