Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Жители столицы Аргентины будут ездить в пригород на российских электричках

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Жители столицы Аргентины будут ездить в пригород на электричках российского производства. «Трансмашхолдинг» заключила контракт на поставку в Буэнос-Айрес 70 электропоездов «Иволга» общей стоимостью $864 млн.

Жители столицы Аргентины будут ездить в пригород на российских электричках

Поезда начнут поставлять примерно через 2 года после заключения контракта. Его заключила ее дочерняя фирма «ТМХ Интернэшнл», сообщили в пресс-службе «Трансмашхолдинг». Условия подразумевают как поставку транспортных средств, так и их обслуживание. Сумма контракта составила $864 млн.

Всего компания отправит в Аргентину 70 электропоездов «Иволга», или 560 вагонов. Они будут следовать по маршрутам от столицы Аргентины Буэнос-Айреса до городов ближайшей агломерации.

Технику производства «Трансмашхолдинг» помимо России используют в Литве, Сербии, Армении, Казахстане, Монголии. Предприятие выпускает около 850 вагонов ежегодно.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Dmitry Shchukin / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
  2. 2 Какой ты экспортер?
  3. 3 Налоги в Испании: структура и особенности одной из самых сложных систем в Европе
  4. 4 Компания владеет большим объемом данных? Попробуйте выделить их в отдельный b2b-продукт
  5. 5 Работа с крупным партнером — возможность выйти на новый уровень. С чего начать?
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

20 января 2022

Coding Battle

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ