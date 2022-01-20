Жители столицы Аргентины будут ездить в пригород на российских электричках

Жители столицы Аргентины будут ездить в пригород на электричках российского производства. «Трансмашхолдинг» заключила контракт на поставку в Буэнос-Айрес 70 электропоездов «Иволга» общей стоимостью $864 млн.

Поезда начнут поставлять примерно через 2 года после заключения контракта. Его заключила ее дочерняя фирма «ТМХ Интернэшнл», сообщили в пресс-службе «Трансмашхолдинг». Условия подразумевают как поставку транспортных средств, так и их обслуживание. Сумма контракта составила $864 млн.

Всего компания отправит в Аргентину 70 электропоездов «Иволга», или 560 вагонов. Они будут следовать по маршрутам от столицы Аргентины Буэнос-Айреса до городов ближайшей агломерации.

Технику производства «Трансмашхолдинг» помимо России используют в Литве, Сербии, Армении, Казахстане, Монголии. Предприятие выпускает около 850 вагонов ежегодно.

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