Из ПВЗ — в секонд-хэнд: СДЭК дает вещам «второе дыхание»
В московских и питерских ПВЗ службы доставки СДЭК запустили обратный процесс — начали прием ненужных вещей. Совместный с компанией Tolkovo проект заработал в 1200 тыс. пунктов выдачи в Москве и Санкт-Петербурге. СДЭК принимает обратно одежду, посуду и другие вещи, а за годные товары начисляет баллы, которые можно потратить на развлечения, покупки у партнеров и благотворительность.
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Это полезная ESG-практика, с помощью которой можно избавляться от бывший в употреблении товаров, считают в СДЭК. Для заполнения расчищенного от старых вещей места легко заказать новые товары. И тут СДЭК опять помощник.
Как сдать вещи
Старые вещи принимаются упакованными и в посылках до 50 кг через СДЭК. Бывшие в употреблении товары после сортировки отправляются или в секонд-хэнд, или на благотворительность, часть — утилизируется.
По словам соучредителя Tolkovo Дмитрия Карлина, его цель — сделать процесс сдачи бывших в употреблении вещей таким же удобным, как поиск и приобретение товаров маркетплейсе. Для этого предприниматель открыл 4 тыс. пунктов сбора.
Контекст
В 2021 году СДЭК открывал сбор старых вещей совместно с AliExpress. Такая возможность была запущена в неблагополучных в отношении сирот и стариков регионах России. В их числе назывались Москва и Санкт-Петербург. На тот момент проект был разовый и завершился через несколько месяцев.
По данным аналитического центра НАФИ, 59% российских компаний в той или иной мере занимаются благотворительность. Чаще всего они поддерживают уязвимые группы населений, помогая им деньгами. Мотивы добрых поступков чаще всего связаны с личностью руководителя.
Фото на обложке: Shutterstock / FOTODOM
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