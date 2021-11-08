Суд в Москве заочно арестовал совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика

Тверской суд Москвы заочно арестовал совладельца бренда «Б. Ю. Александров» Юрия Изачика. Следствие выдвинуло обвинение по статье о принуждении к совершению сделки либо отказе от нее – максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте Юрия Изачика по ходатайству следствия, пишет «Интерфакс».
Совладельца бренда производителя глазированных сырков «Б. Ю. Александров» обвиняют по статье 179 уголовного кодекса РФ – принуждение к совершению сделки либо отказе от нее. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее Юрия Изачика, а также предпринимателя Леонида Белиловского объявили в международный розыск.
Компанию-владельца бренда «Б. Ю. Александров» «Ростагроэкспорт» основали в 1999 году Борис Александров, Юрий Изачик и Леонид Микиртумов. Александров умер в ноябре 2020 года, Микиртумов умер в 2015 году.
После смерти Александрова в компании разгорелся корпоративно-наследственный спор. Из исковых заявлений следует, что Изачик, ранее бывший единственным участником ООО «Ростагроэкспорт», передал в июне 2021 года 85% своей доли по договору дарения ответчикам, которые до того момента являлись руководящими сотрудниками предприятия. Изачик пытается признать этот договор недействительным.
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