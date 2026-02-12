Полис каско может подорожать на 12% в 2026 году

Рынок автострахования в 2025–2026 годах меняется из-за роста стоимости ремонта. По данным «Росгосстраха», запчасти дорожают, средняя выплата по ОСАГО выросла примерно на 17%, а каско в 2026 году может прибавить 11–12%. Однако, несмотря на расширение тарифного коридора, в среднем стоимость полиса ОСАГО почти не изменилась — рост составил всего 1%.

В 2026-м ожидается рост среднего размера страховой выплаты

С 2026 года Банк России изменил тарифный коридор ОСАГО: регулятор увеличил максимальную базовую ставку на 15% и одновременно снизил минимальную на 15%, расширив диапазон цен. Для мотоциклов диапазон увеличился на 40%.

Несмотря на это, как сообщает «Росгосстрах», средняя стоимость полиса ОСАГО выросла всего на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В компании ранее прогнозировали, что рост составит 3–5% в год.

«Клиенты в условиях жёсткой конкуренции между страховщиками, вероятнее всего, будут получать ту же цену, что и раньше или даже ниже», — пояснил директор по развитию ОСАГО компании «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.

Расширение тарифного коридора сгладило давление на рынок

Юрий Стрекалов напомнил, что последние изменения тарифов были направлены на то, чтобы страховщики могли устанавливать более справедливую цену с учётом региональных и индивидуальных рисков автовладельцев, а также роста средней выплаты по ОСАГО, который по итогам года составил около 17%.

По его словам, в 2026 году компания ожидает аналогичного повышения среднего размера страховой выплаты — из-за продолжающегося роста стоимости запчастей, повышения налоговой нагрузки и увеличения судебных выплат.

«Сейчас “запаса” в рамках нового тарифного коридора достаточно, чтобы компенсировать растущие выплаты на ближайшие 1-2 года. Другое дело, что в дальнейшем сделать это за счёт наиболее рисковых водителей не получится, так как они уже сейчас платят по максимально допустимому ЦБ уровню», — отметил директор по развитию ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.

Стоимость каско может подорожать на 11–12%

По оценке аналитиков «Росгосстраха», средняя стоимость полиса каско в 2026 году вырастет на 11–12%. При этом итоговая цена будет зависеть от конкретной марки и модели автомобиля, поскольку на неё влияют сразу несколько факторов — в том числе динамика стоимости запчастей, которая различается у разных производителей.

В 2025 году компания зафиксировала рост цен на детали:

Haval +6%;

Chery/Tenet +8%;

Geely +30%;

Mercedes-Benz +25%;

Kia +21%;

BMW +12%.





В декабре 2025-го страховщики уже предупреждали о росте цен

О возможном подорожании ОСАГО рынок предупреждал ещё в декабре 2025 года. Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявлял «Известиям», что в 2026 году средняя стоимость полиса может вырасти на 5–8%.

По его словам, в течение 2026 года стоимость корзины запчастей по справочникам увеличится, вследствие чего общий объём выплат по ОСАГО вырастет на 5–8%.

В РСА отмечали, что страховщикам долгое время удавалось сдерживать рост среднего взноса за полис, несмотря на увеличение выплат. По итогам января–октября 2025 года средняя выплата по годовым полисам выросла на 16% и достигла 115,8 тыс. рублей, тогда как средний взнос снизился на 4,9%, до 7275 рублей.

При этом около 80% всех выплат на ремонт в ОСАГО приходится на запчасти. В 2025 году их стоимость выросла в среднем на 5%.