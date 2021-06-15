Измерят температуру тела и уровень сахара в крови: раскрыты функции новых Apple Watch

Apple разрабатывает умные часы с датчиками для измерения температуры тела и уровня сахара в крови. Однако Apple Watch с таким функционалом выйдут на рынок, вероятнее всего, после 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В этом же году компания планирует выпустить модель с усовершенствованным дисплеем и более быстрым процессором, утверждают собеседники издания.

Осенью 2021 года будет презентована новая модель Apple Watch — Series 7 с дисплеем с тонкими рамками, улучшенной беспроводной связью и более быстрым процессором, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что новые часы, вероятнее всего, получатся чуть толще предыдущих моделей, но это не будет бросаться в глаза. Кроме того, модель этого года будет оснащена технологией, используемой в системе поиска элементов Apple AirTag, и чипом, позволяющим устройству разблокировать дверные замки — эта функция уже предусмотрена в обновленном программном обеспечении watchOS 8.

Планы Apple выпустить часы с датчиками для измерения температуры тела и уровня сахара в крови пока откладываются, говорится в статье. Вероятнее всего, функционал, полезный страдающим диабетом, появится в моделях Apple Watch только после 2022 года, сообщили источники.

В 2022 году, утверждают инсайдеры, Apple также намерена обновить основные модели Apple Watch и выпустить новые часы для спортсменов-экстремалов, которые смогут конкурировать с моделями Garmin и Casio. Представитель Apple от комментариев по поводу новых моделей Apple Watch отказалась.

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Фото: HayDmitriy/Depositphotos