«Во «ВкусВилл» теперь не будет ходить вообще никто»: бойкот сети набирает обороты

Представители общественности и бизнеса один за одним объявляют бойкот «ВкусВиллу» после рекламного поста с нетрадиционной семьёй в Instagram, а затем его удаления. Одни возмущены пропагандой гомосексуализма, другие напротив — признанием такого поста «ошибкой». В компании после принесения извинений хранят молчание в соцсетях. RB.ru попросил PR-специалистов оценить сложившуюся ситуацию.

«ВкусВиллу» надо теперь во второй раз извиниться»

В завершение «месяца гордости», во время которого по всему миру проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества, сеть супермаркетов здоровой еды «ВкусВилл» разместила у себя в Instagram рекламу с изображениями нескольких семей, а также интервью с ними на своем сайте.

Героями одной из историй стала однополая семья. Покупатели тут же разделились на два лагеря: одни публично заявили о бойкоте магазина, другие публикацию поддержали.

Но продержался пост недолго — четыре дня, в воскресенье вечером компания удалила публикацию, а на её месте появился пресс-релиз с извинениями.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», — сообщается на сайте «ВкусВилла».

После этого дискуссия в обществе и соцсетях разгорелась с новой силой. Так, главред Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что больше не будет покупать в магазинах сети продукты. Журналистка пишет, что на Западе тоже всё начиналось с невинных высказываний за разнообразие.

«А закончилось родителем номер один и родителем номер два, человеческим молоком, гражданскими казнями смеющих шёпотом возразить и шизофренией новой этики», — заявила Симоньян, чьи слова приводятся на страницах редактора в социальных сетях, в том числе, на платформе «Дзен».

«Магазин «ВкусВилл» извинился за задетые чувства потребителя. Меня – потребителя – «ВкусВилл» задел дважды. Первый раз – когда полез ко мне учить меня толерантному отношению к меньшинствам. Сама знала задолго до этой рекламы с нетрадиционными семьями как к ним относиться. Вот еще магазин продуктов меня этому не учил. Второй раз – когда извинился и понудил меня читать торжествующие вопли тех, кто хотел бы зачистить землю от иных. «ВкусВиллу» надо теперь во второй раз извиниться – за то, что полез не в свое дело, нагадил и вообще посмел говорить с потребителем о ценностях, лежащими за пределами гастрономических», — категорично заявила в своём Telegram-канале журналист и общественный деятель Марина Ахмедова.

«Это был сильный и честный гражданский поступок»

Под постом с извинениями «ВкусВилла» в Facebook набралось уже почти 4 тысячи комментариев. Основатель «Андерсона» Анастасия Татулова вступилась за партнёров, но признала, что расстроилась из-за удаления публикации.

«Вот это да. Расстроилась очень. Как раз собиралась вас поддержать. Печально, что сделали такой редкий и толерантный для нашей страны шаг по признанию, что мы все разные, а не только по конституции, а потом вот так вот… Это был сильный и честный гражданский поступок. Не за что было извиняться, мне кажется», — пишет Татулова.

Тем не менее, она призналась, что поддержит любое решение «ВкусВилла». Однако, многие комментаторы были не столь толерантны, отметив, что после извинений удалят приложение сети и перестанут покупать в ней продукты.

«Приложение удалено. Без некоторых Ваших действительно хороший продуктов обойдусь. То есть ролик, который рассказывает о Ваших клиентов, будет не о всех? Часть просто вычеркиваете клиентов. Сливать сотрудников тоже очень слабая позиция. Если вас заставили, моргните, что ли», — написала Елена Алексеева.

«Какой ужас, ребята. Большего непрофессионализма в области репутации сложно придумать, извините. Вы сдали и героев своей публикации, и всех нормальных, а не отмороженных покупателей. И формулировка этого письма…. Зачем было лезть в эту тему, если нет силы воли идти до конца? Всем понятно, что происходит наверху, но вот этот конец это просто гимн гомофобии. И вы сделали не шаг вперед, а десять шагов назад для этой темы», — призналась бывший директор Hillel Елена Крулевич.

«Я очень надеюсь, что «отдельных сотрудников», вы назовёте поимённо, чтобы другие компании могли предложить им нормальную работу, а не этот цирк с конями, где на них вешают всю вину. Спасибо «отдельным сотрудникам» за эту кампанию, жаль, что ваши начальники оказались без хребта», — написала CFO в Decathlon Indonesia Людмила Руфицкая.

«Знаете, на самом деле к компании «ВкусВилл» у меня только один вопрос. Извинилась ли она перед семьей, которую «по ошибке» сняла в видео про любовь и принятие?», — написал в своём блоге на Сноб.ру журналист Ренат Давлетгильдеев.

«Абсолютно провальная история»

В другой ветке начали обсуждать правомерность перекладывания отвественности за такой пост на PR-специалиста. Многие убеждены, что решение о размещении рекламы было согласовано с руководством, но после общественного резонанса компания решила выдать обществу «козла отпущения».

«Да при чем тут SMM, это было согласовано всеми и заранее снято и размещено, это дело рук команды человек из 12, а именно — департамента маркетинга», — пишет Алина Локтева из компании We Love Cider.

Своеобразный вывод сделала на своей страничке аналитик и контент-маркетолог Анастасия Дюжарден:

«Есть подозрение, что во «ВкусВилл» теперь не будет ходить вообще никто».

Сооснователь PR-агентства Brut&Butter Юлия Масленникова в разговоре с RB.ru заявила, что с точки зрения PR — «это абсолютно провальная история».

«Во-первых, оказалось, что «ВкусВилл» ничего не знают про свою аудиторию — кто она, какие у неё ценности, что для неё важно. Во-вторых, как у многих компаний в России, у «ВкусВилл» всё довольно плохо с антикризисным пиаром — их решение написать пост с извинениями выглядит поспешным, непродуманным и истеричным. Самым логичным и правильным было бы идти до конца — иначе не стоило и начинать. Волна негатива улеглась бы довольно быстро, а значительных финансовых последствий, думаю, удалось бы избежать», — считает Масленникова.

Она уверена, что если бизнес решил пойти в коммуникациях в такую непростую для российского общества тему, нужно отдавать себе отчет, что части аудитории это не понравится, а значит нужно быть готовыми к хейту в соцсетях, к неоднозначной реакции.

«Поддерживая в публичном поле людей из ЛГБТ, нужно брать на себя риск потерять некоторых потребителей. Здесь или шашечки, или ехать — в смысле, или вы транслируете и отстаиваете публично свои ценности, или вообще о них не говорите в инфополе», — подчеркнула Масленникова.

Сейчас, по ее мнению, «ВкусВилл» оказался в жесткой ситуации, и сеть действительно может потерять значительную часть платежеспособной аудитории.

«Вся моя лента Facebook, состоящая из осознанных, современных предпринимателей, журналистов и пиарщиков, мягко говоря, негодует. Кто-то призывает поставить во всех соцсетях и в Яндекс.Картах низкий рейтинг магазинам сети, кто-то решил больше не покупать у «ВкусВилл» продукты. И хотя на основе этих данных нельзя сделать однозначные выводы, реакция очень показательная», — заключила специалист.

С коллегой согласна независимый PR-специалист Виктория Принь. В разговоре с RB.ru она назвала пост с извинениями «трусостью и непрофессинализомом».

«Такое чувство, что либо у «ВкусВилла» нет стратегии (в чем я очень сильно сомневаюсь), либо руководство решило резко изменить фокус (что тоже не всегда хорошо). Скидывать вину на сотрудников — это самое последнее, что можно было сделать. Правильнее бы было — опубликовать пост с извинениями перед покупателями и перед семьей, которая участвовала в качестве героев, и не делать акцент, что это вина сотрудников. Таким образом, компания лишь демонстрирует проблемы во внутренних коммуникациях», — считает Принь.

По её словам, тема ЛГБТ+ в России всегда воспринимается остро, и она очень сильно сомневается, что пост про нетрадиционную семью не был согласован с руководством.

«Вряд ли бы PR или SMM-отдел сам инициировал эту тему и, к тому же, подверг угрозам героев публикации. «ВкусВилл хотели устроить революцию — взамен получили огромное количество хейта со стороны покупателей и показали свой непрофессионализм в коммуникациях», — заключила Принь.

За кулисами скандала

По некоторой информации, появление рекламы с нетрадиционной семьёй связано с активной подготовкой к IPO «ВкусВилла» в США. Есть предположения, что компания пыталась привлечь инвесторов и играть по правилам западного мира, сообщают инсайдеры.

В пресс-службе «ВкусВилла» на запрос RB.ru ответили, что уже озвучили официальную позицию компании в соцсетях и больше не будут комментировать эту тему.

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Фото: potatushkina.gmail.com/Depositphotos