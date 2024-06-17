Прекративший поставки в РФ бренд Jacquemus регистрирует товарный знак в стране

Французский бренд Jacquemus 26 апреля подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России. Бренд относится к 9-му, 18-му и 25-му классам МКТУ — для одежды и аксессуаров, обратил внимание RB.RU.

Заявителем указано ООО «Платформа». По данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в марте 2024 года в Новосибирске, владелец и гендиректор — Денис Филичев. В организации не ответили на запрос издания на момент публикации.

Jacquemus отказался от поставок товаров в Россию в мае 2022 года. Бренд был представлен в ЦУМе, ДЛТ, КМ20 и в некоторых региональных торговых центрах и салонах одежды.

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