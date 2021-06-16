Jaguar готовится к испытаниям автомобиля с водородным двигателем

Jaguar объявил о планах провести испытания своего автомобиля с двигателем на водородных топливных элементах в конце 2021 года. Компания оказалась второй после Toyota среди ведущих мировых автопроизводителей, взявших фокус на альтернативные источники энергии, кто зашел в подобной разработке так далеко.

Компания в настоящее время работает над прототипом автомобиля, основанного на Jaguar Land Rover. Разработчики, сообщили в компании, уделяют большое внимание ключевым характеристикам, например, расходу топлива и возможностям автомобиля передвигаться по бездорожью.

Ранее о разработках автомобилей с водородными двигателями объявили в Toyota. Согласно их стратегии, такие авто появятся в их ряду к 2025 году. Также о планах производства машин на водороде говорили в Honda и General Motors.

США, как и весь мир, пока не располагает достаточной инфраструктурой для обеспечения заправки автомобилей с водородными двигателями. в Штатах на сегодняшний день насчитывается не более 50 таких заправочных станций.

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