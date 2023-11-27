Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Джамилько» планирует начать поставки французской косметики Panier des Sens

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский дистрибьютор «Джамилько» может начать развивать французский косметический бренд, которого еще не было на российском рынке. В октябре компания получила несколько деклараций соответствия на продукцию Panier des Sens, выяснил «Коммерсантъ».

«Джамилько» планирует начать поставки французской косметики Panier des Sens

Как пишет издание со ссылкой на продавцов косметических товаров, созданный в 2021 году Panier des Sens ранее не был представлен в офлайн-рознице в стране. Заказать доставку продукции компании можно, например, на «Яндекс.Маркете» или через «Сдек».

Panier des Sens, как пишет издание, развивает сеть бутиков во Франции, а в странах Евросоюза реализует косметику через дистрибьюторов.

На сегодняшний день в портфеле «Джамилько» только один косметический бренд. Это итальянский Kiko Milano, с ним дистрибьютор начал работать в 2019 году.

Как выяснил «Коммерсантъ», средняя цена товаров Panier des Sens составляет от €10 до €28. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, сегодня на российском рынке наблюдается рост конкуренции в среднем ценовом сегменте, к которому можно отнеси в том числе Panier des Sens.

Поэтому без серьезных вложений в продвижение продукция «рискует затеряться на полке среди многообразия других новинок».

После ухода крупнейших западных брендов ритейлеры были вынуждены искать замену среди турецких, южнокорейских и белорусских производителей, говорит директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК Natura Siberica Юлия Семакова.

Все игроки FinTech России — по ссылке

По ее оценке, сегодня российский парфюмерно-косметический рынок перенасыщен, и это может спровоцировать ценовую войну среди производителей.

Фото на обложке: Vivida Photo PC / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Брокерский сервис Ozon, «Совкомбанк» намерен в ходе IPO привлечь 10 млрд рублей: главное 27 ноября
  2. 2 Комиссии за оплату ЖКХ, поставки виски из Латвии, рост зарплат в российских компаниях: главное 26 ноября
  3. 3 Заменить Confluence? Просто!
  4. 4 Свой бренд не для всех. Как должна выглядеть собственная торговая марка и зачем она нужна бизнесу
  5. 5 Как выбрать маркетплейс для старта продаж
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

27 ноября 2023

Скаутинг проектов для Альфа-Банка

28 ноября 2023

GO.ALGO

30 ноября 2023

Yandex Cloud Boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ