«Джамилько» планирует начать поставки французской косметики Panier des Sens

Российский дистрибьютор «Джамилько» может начать развивать французский косметический бренд, которого еще не было на российском рынке. В октябре компания получила несколько деклараций соответствия на продукцию Panier des Sens, выяснил «Коммерсантъ».

Как пишет издание со ссылкой на продавцов косметических товаров, созданный в 2021 году Panier des Sens ранее не был представлен в офлайн-рознице в стране. Заказать доставку продукции компании можно, например, на «Яндекс.Маркете» или через «Сдек».

Panier des Sens, как пишет издание, развивает сеть бутиков во Франции, а в странах Евросоюза реализует косметику через дистрибьюторов.

На сегодняшний день в портфеле «Джамилько» только один косметический бренд. Это итальянский Kiko Milano, с ним дистрибьютор начал работать в 2019 году.

Как выяснил «Коммерсантъ», средняя цена товаров Panier des Sens составляет от €10 до €28. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петра Бобровского, сегодня на российском рынке наблюдается рост конкуренции в среднем ценовом сегменте, к которому можно отнеси в том числе Panier des Sens.

Поэтому без серьезных вложений в продвижение продукция «рискует затеряться на полке среди многообразия других новинок».

После ухода крупнейших западных брендов ритейлеры были вынуждены искать замену среди турецких, южнокорейских и белорусских производителей, говорит директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК Natura Siberica Юлия Семакова.

По ее оценке, сегодня российский парфюмерно-косметический рынок перенасыщен, и это может спровоцировать ценовую войну среди производителей.

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