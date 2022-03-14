Японские криптобиржи заблокируют сделки попавших под санкции россиян и российских компаний

Власти Японии обязали местные криптобиржи не обрабатывать транзакции, связанные с криптоактивами контрагентов из РФ, попавших под санкции против России и Беларуси в связи со спецоперацией на Украине.
Правительство Японии усилит меры против перевода средств с использованием криптовалют, которые нарушат санкции, сообщил Reuters со ссылкой на совместное заявлении Агентства финансовых услуг Японии (FSA) и Минфина страны.
Проведение несанкционированных платежей контрагентам, попадающим под санкции, в том числе через криптоактивы, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком до трех лет или штрафу в размере 1 млн йен ($8,4 тыс.), сообщило FSA
По данным отраслевой ассоциации, по состоянию на 4 марта 2022 года в Японии насчитывалась 31 криптобиржа.
Эта мера была предприянта правительством Японии после того, как 11 марта 2022 года страны Большой семерки G7 выразили обеспокоенность возможным использованием российскими контрагентами криптовалют для обхода санкций.
Минфин США 11 марта 2022 года также опубликовал новое руководство для американских криптовалютных компаний, которое требует не проводить операции с подсанкционными физлицами и компаниями.
Фото на обложке: Oksana Lyskova /
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