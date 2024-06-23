Япония рассчитывает уменьшить зависимость от иностранных цифровых сервисов

Японские власти рассчитывают повысить суверенитет страны в сфере цифровых сервисов. По их мнению, многие отрасли японской экономики слишком зависимы от международных корпораций, предоставляющих IT-услуги.

По информации Nikkei Asian Review, оплата услуг IT-гигантов, таких как Google, Microsoft и Amazon, вытягивает деньги из японской экономики. С 2015 по 2023 год объем выплат в пользу зарубежных корпораций вырос вдвое, до $33,7 млрд.

С развитием ИИ-систем проблема лишь усугубляется, поэтому власти Японии стремятся создать новые виды бизнеса и увеличить экономическую эффективность местных компаний, уменьшив отток денег за пределы страны.

Министр по цифровой трансформации Японии Таро Коно считает, что японская сфера IT нуждается в повышении конкурентоспособности на мировом рынке. Кроме того, Японии необходимо нарастить долю отечественного ПО.

К июню 2025 года местные власти планируют создать резерв облачных систем, чьи ресурсы можно будет гибко подстраивать под потребности японского бизнеса.

Кроме того, правительство будет выделять средства на подготовку специалистов в сфере информационной безопасности — к 2030 году число кадров планируется увеличить до 50 тысяч с 20 тысяч в 2023 году.

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