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Идет прием заявок на хакатон для Java-разработчиков

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 декабря пройдет хакатон, организованный «Лигой Цифровой Экономики» и фондом «Сколково», Javathon. Один из призов соревнования — сертификат в магазин «Технопарк» на 250 тысяч рублей.

Идет прием заявок на хакатон для Java-разработчиков

Участникам за пять часов предстоит разработать ряд микросервисов, реализовать авторизацию, доступ к данным исходя из роли, маскирование данных в зависимости от роли пользователя и логирование запросов. Задания будут распределены от простых к сложным.

Авторы лучших решений получат:

  • сертификат в магазин «Технопарк» на 250 тысяч рублей;
  • игровую консоль Sony PlayStation 5;
  • автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2;
  • предложения о работе (в офисе или на удаленке);
  • мерч соревнования limited edition;
  • промокод на ланчи.

Регистрация открыта до 15 декабря. Подробная информация — на сайте

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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