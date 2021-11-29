Идет прием заявок на хакатон для Java-разработчиков

18 декабря пройдет хакатон, организованный «Лигой Цифровой Экономики» и фондом «Сколково», Javathon. Один из призов соревнования — сертификат в магазин «Технопарк» на 250 тысяч рублей.
Участникам за пять часов предстоит разработать ряд микросервисов, реализовать авторизацию, доступ к данным исходя из роли, маскирование данных в зависимости от роли пользователя и логирование запросов. Задания будут распределены от простых к сложным.
Авторы лучших решений получат:
- сертификат в магазин «Технопарк» на 250 тысяч рублей;
- игровую консоль Sony PlayStation 5;
- автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2;
- предложения о работе (в офисе или на удаленке);
- мерч соревнования limited edition;
- промокод на ланчи.
Регистрация открыта до 15 декабря. Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: TippaPatt /
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