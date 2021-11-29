Идет прием заявок на хакатон для Java-разработчиков

18 декабря пройдет хакатон, организованный «Лигой Цифровой Экономики» и фондом «Сколково», Javathon. Один из призов соревнования — сертификат в магазин «Технопарк» на 250 тысяч рублей.

Участникам за пять часов предстоит разработать ряд микросервисов, реализовать авторизацию, доступ к данным исходя из роли, маскирование данных в зависимости от роли пользователя и логирование запросов. Задания будут распределены от простых к сложным.

Авторы лучших решений получат:

сертификат в магазин «Технопарк» на 250 тысяч рублей;

игровую консоль Sony PlayStation 5;

автономный шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2;

предложения о работе (в офисе или на удаленке);

мерч соревнования limited edition;

промокод на ланчи.

Регистрация открыта до 15 декабря. Подробная информация — на сайте.