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Jeep уволит 1200 сотрудников и приостановит деятельность одного из заводов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Stellantis, выпускающая Fiat, Dodge и Jeep, заявила, что планирует с начала 2023 года на неопределенный срок приостановить деятельность завода Jeep в Иллинойсе, чтобы сократить текущие расходы и иметь возможность инвестировать в направление электромобилей.

Jeep уволит 1200 сотрудников и приостановит деятельность одного из заводов

Автопроизводитель, ранее известный как Fiat Chrysler, заявил, что завод прекратит производство с 28 февраля, пишет CNBC.

Более 1200 рабочих на предприятии, которое производит внедорожники Jeep Cherokee, будут уволены на неопределенный срок.

«На нашу отрасль негативно повлияло множество факторов, таких как продолжающаяся пандемия COVID-19 и глобальная нехватка микрочипов, но наиболее серьезной проблемой является рост затрат, связанных с электрификацией автомобильного рынка», — говорится в заявлении Stellantis.

Компания описала приостановку деятельности одного из заводов как «трудное, но необходимое действие», напомнив также, что конкретно этот завод уже и ранее часто простаивал из-за ковида и нехватки чипов.

Продажи Cherokee упали примерно на 61% в третьем квартале этого года: больше, чем у любого другого автомобиля в линейке Jeep.

В заявлении упоминается о том, что компания рассматривает возможности перепрофилирования завода, но пока они не очевидны.

Эксперты The Verge удивлены таким заявлением, поскольку Stellantis обещает производство крупных партий электроджипов и может считаться третьей в США компанией в гонке крупнейших производителей за переход от бензина к аккумуляторам. 

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Только в этом году компания пообещала совместно с Samsung поддержать на $3 млрд завод по производству аккумуляторов в Индиане, инвестировала $4,1 млрд в аналогичное предприятие в Канаде (на этот раз с LG). 

Аналитики усматривают в упоминании высокой стоимости электрификации повод оправдать массовые увольнения, которые в этом году пережили и другие автоконцерны — Ford, General Motors (и тоже с закрытием одного из заводов).

Президент профсоюза United Auto Workers Рэй Карри назвал остановку завода Stellantis «грубой ошибкой» и «неприемлемым шагом», особенно в это время года.

«Объявление о закрытии всего за несколько недель до праздников также является жестоким пренебрежением к вкладам членов профсоюза в работу компании», — говорится в его заявлении.

Фото на обложке: Unsplash

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