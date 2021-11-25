Казахстанский девелопер и еще 10 IT-компаний инвестировали $3 млн в кикшеринговый сервис Jet

Сервис проката самокатов Jet со штаб-квартрой в Astana Hub получил $3 млн в ходе инвестиционного раунда и готовится к новому этапу привлечения средств.

Деньги в казахстанский стартап вложили предприниматель из Астаны Эрик Искаков, занимающийся недвижимостью, и еще 10 инвесторов и бизнес-ангелов, специализирующихся на IT-технологиях. Об этом сообщил журнал Forbes.

Стартап, у которого в обороте находится 10 тыс. самокатов в 14 городах, потратит привлеченные средства на расширение географии в 5-8 странах Восточной Европы и Центральной Азии. Сервис уже занял лидирующие позиции в Алматы, Нур-Султане, Минске, Одессе и Ереване.

Стартап Jet основали казахстанский предприниматель Мейрамбек Абелкасов и россиянин Серик Успанов. Сервис по прокату самокатов уже привлек $5 млн, из которых $1,5 млн вложили его основатели.

Мейрамбек Абелкасов до прихода в бизнес работал в банках. Первым его проектом уже как предпринимателя стала служба такси. В 2021 году бизнесмен основал сеть по прокату самокатов в Казахстане под брендом Jet, говорится в официальном Instagram-аккаунте компании.

Развитие рынка проката самокатов в Казахстане может столкнуться с регуляторными ограничения. Глава казахстанского МВД Ерлан Тургумбаев потребовал ограничить движение на самокатах по улицам из-за участившихся аварий с пешеходами. Некоторые из электрических самокатов способны развивать скорость до 80 км в час. Аналогичные ограничения планируют вводить власти и некоторых других стран.

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Фото на обложке: Unsplash