Moscow Seed Fund вложился в сервис для автоматического извлечения данных из документов

Фонд развития венчурного инвестирования Москвы Moscow Seed Fund вложился в AI-стартап Jetlex. Об этом Rusbase рассказали в фонде.

Сумма инвестиций составила 8 млн рублей. Фонд вложился в проект на условиях соинвестирования, ранее Jetlex поддержал аккредитованный инвестор Moscow Seed Fund – «Альфакселератор».

Jetlex разрабатывает сервисы для автоматического извлечения информации из документов или текста. Сейчас у стартапа есть продукт, который извлекает данные из бухгалтерских документов и помогает вводить их в 1С.

Стартап использует алгоритмы машинного обучения. Как говорят в компании, сервис может в короткие сроки обучиться извлекать новые данные практически из любых типов документов или текстов.

Полученные средства Jetlex направит на улучшение работы сервиса, а также на продвижение продукта для бухгалтеров.

«Привлеченные средства позволили продолжить продвижение продукта на рынке и внедрить новый функционал. Мы планируем расширить область применения продукта на извлечение данных из других документов, помимо бухгалтерских», – отметил генеральный директор ООО «Джетлекс» Александр Воронцов.

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