Аналитики отметили кратный рост спроса на ювелирные изделия

Аналитики «МТС Банка» зафиксировали кратный рост спроса россиян на ювелирные изделия, обувь, косметику и другие розничные товары. Вместе со спросом вырос и средний чек по транзакциям – в некоторых категориях он увеличился на 71%. Спрос на приложения для знакомств и видеоигры, наоборот, значительно упал.
В «МТС Банке» проанализировали, как изменились спрос и покупки россиян на фоне ухода многих зарубежных компаний с российского рынка и нестабильности экономической ситуации.
Специалисты сравнили данные по двум периодам – первые две недели февраля и марта. Самый значительный рост спроса замечен в категории ювелирных изделий, а среднего чека – в товарах для дома и животных.
- ювелирные изделия: количество транзакций +130%, средний чек +56%;
- обувь: количество транзакций +89%, средний чек +11%;
- косметика: количество транзакций +85%, средний чек +58%;
- одежда: количество транзакций +50%, средний чек +16%;
- спортивные товары: количество транзакций +45%, средний чек +29%;
- техника для дома: количество транзакций +38%, средний чек +67%;
- смартфоны и аксессуары: количество транзакций +34%, средний чек +27%;
- товары для дома: количество транзакций +34%, средний чек +71%;
- программное обеспечение: количество транзакций +33%, средний чек +5%;
- зоотовары: количество транзакций +25%, средний чек +67%.
Количество транзакций в супермаркетах выросло на 14,8%, средний чек – на 16%. Россияне также стали чаще совершать покупки в алкомаркетах – на 15,6% при росте чека на 16%.
Значительно упал спрос на приложения для знакомств и видеоигры. В первой половине марта число транзакций снизилось в 3,6 раз и 2,8 раз соответственно. Это возможно объясняется отключением сервисом Apple Pay и Google Pay.
Фото на обложке: Cloudy Design /
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