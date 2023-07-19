Каждый третий россиянин инвестирует в ювелирные украшения и драгметаллы

73% россиян предпочитают постоянно инвестировать свои средства. При этом каждый третий вкладывает деньги в ювелирные украшения или драгоценные металлы, следует из исследования маркетплейса Ozon, с которым ознакомился RB.RU.
25% граждан отправляет часть средств на накопительный счет, причем каждый второй старается пополнять его ежемесячно. Еще 23% респондентов инвестируют в ценные бумаги, 15% покупают ювелирные украшения, а 12% приобретают драгоценные металлы.
Почти две трети опрошенных стараются покупать новые украшения каждые полгода или год. Чаще всего приобретают кольца, браслеты и часы.
Респонденты считают золото и платину самыми подходящими для долгосрочной инвестиции металлами, а среди камней — бриллианты и алмазы.
61% россиян готов тратить до 300 тыс. рублей на покупку таких изделий для последующей продажи, а еще 9% — более 1 млн рублей.
В опросе участвовали 1547 жителя России старше 18 лет, исследование проводили в июне 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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