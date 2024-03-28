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Минфин отсрочил маркировку ювелирных изделий на год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минфин отсрочил обязательную маркировку ювелирных изделий на один год. Процедура должна была начаться 1 сентября 2024 года, но срок перенесли на сентябрь 2025 года. Отсрочка снизит административную нагрузку на участников рынка.

Минфин отсрочил маркировку ювелирных изделий на год
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Минфин разработал проект постановления о переносе срока запуска обязательной маркировки ювелирных изделий. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно первоначальным планам, процесс маркировки должен был запуститься 1 сентября 2024 года. Теперь же срок начала маркировки перенесли на 1 сентября 2025 года.

Также в документе говорится, что отсрочка позволит снизить административную нагрузку на участников рынка и органы пробирной палаты, которая занимается маркировкой.

С инициативой переноса сроков начала маркировки ювелирных изделий выступило национальное объединение ломбардов.

Фото на обложке: faferek / Shutterstock

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