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Сооснователь «ВКонтакте» инвестировал в аналог «Яндекс.Лавки» в Великобритании

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

LVL1 Group сооснователя и бывшего исполнительного директора соцсети «ВКонтакте» Льва Левиева стала лид-инвестором для онлайн-сервиса экспресс-доставки еды Jiffy, сообщает «Коммерсантъ».

Сооснователь «ВКонтакте» инвестировал в аналог «Яндекс.Лавки» в Великобритании

В раунде на $3,6 млн также участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников, а также инвестор Доминик Лошер. Финансовые средства были привлечены в виде конвертируемого займа.

Jiffy запустил сооснователь сети автоматов с едой DC Daily Артур Шамалов, в планах проекта — привлечь еще до $30 млн в следующем раунде. До конца года в Jiffy намерены запустить 25-35 магазинов формата dark store в Лондоне, а в дальнейшем масштабировать сервис на другие города Великобритании.

Сервис Jiffy работает по аналогии с «Яндекс.Лавкой», уточняет издание. На начальном этапе в нем будет доступна экспресс-доставка продукции популярных брендов и местных поставщиков. В будущем компания рассчитывает начать выпуск продуктов под собственной торговой маркой.

Конкурентами Jiffy в Лондоне будут сервисы доставки Dija, Weezy и Getir, в последний в 2016 году вложился сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

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Фото: Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock

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