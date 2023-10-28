Baidu и Geely представили совместный проект — электровнедорожник с ИИ-автопилотом JiYue 01

Техногигант Baidu и автогигант Geely вышли на бурно развивающийся рынок электромобилей в Китае с электрическим внедорожником JiYue 01 с ИИ-автопилотом и возможностью проехать впечатляющие 720 км на одном заряде. Определенно, тандем стремится вступить в конкуренцию с Tesla Model Y.
Исполнительный директор выпускающего автомобиль совместного предприятия Baidu и Geely — Hangzhou Jiyue Automotive Technology — Ло Ган признает проблему конкуренции для «новичков в этой игре»: «Мы уверены в нашем продукте, но нам все еще не хватает узнаваемости бренда, чтобы завоевать значительную долю рынка» (цитата по Gizmochina).
Geely владеет 65% Jiyue Automotive, специализирующейся на сборке автомобилей, а Baidu принадлежит оставшиеся 35%.
Новая модель оснащена технологией автономного вождения четвертого уровня (L4), первой в мире для легковых автомобилей.
Но с учетом 200+ игроков на мировом рынке разработчиков интеллектуальных систем для автоматического вождения, включая технологических гигантов Huawei и Xiaomi, занять лидирующие позиции будет непросто. Тем более, что пока у JiYue 01 нет такого высокоточного картографирования, которое обеспечивало бы точность определения местоположения с погрешностью не более 20 см.
И тем не менее, цена выгодно отличает новинку от модели Y от Tesla: 249-339 тыс. юаней ($34-46 тыс.) против 263-363 тыс. юаней ($36-50 тыс.).
Фото на обложке: Gizmochina
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