Baidu и Geely представили совместный проект — электровнедорожник с ИИ-автопилотом JiYue 01

Техногигант Baidu и автогигант Geely вышли на бурно развивающийся рынок электромобилей в Китае с электрическим внедорожником JiYue 01 с ИИ-автопилотом и возможностью проехать впечатляющие 720 км на одном заряде. Определенно, тандем стремится вступить в конкуренцию с Tesla Model Y.

Исполнительный директор выпускающего автомобиль совместного предприятия Baidu и Geely — Hangzhou Jiyue Automotive Technology — Ло Ган признает проблему конкуренции для «новичков в этой игре»: «Мы уверены в нашем продукте, но нам все еще не хватает узнаваемости бренда, чтобы завоевать значительную долю рынка» (цитата по Gizmochina).

Geely владеет 65% Jiyue Automotive, специализирующейся на сборке автомобилей, а Baidu принадлежит оставшиеся 35%. У них даже есть планы по созданию эксклюзивной сети зарядных устройств JiYue. Но главное — они намерены выпускать именно интеллектуальные электровнедорожники.

Новая модель оснащена технологией автономного вождения четвертого уровня (L4), первой в мире для легковых автомобилей. Это могло бы стать ключевым преимуществом разработки.

Но с учетом 200+ игроков на мировом рынке разработчиков интеллектуальных систем для автоматического вождения, включая технологических гигантов Huawei и Xiaomi, занять лидирующие позиции будет непросто. Тем более, что пока у JiYue 01 нет такого высокоточного картографирования, которое обеспечивало бы точность определения местоположения с погрешностью не более 20 см.

И тем не менее, цена выгодно отличает новинку от модели Y от Tesla: 249-339 тыс. юаней ($34-46 тыс.) против 263-363 тыс. юаней ($36-50 тыс.). Таким образом, JiYue 01, может быть, и неуверенно заходит на рынок, будучи новичком, но его определенно нельзя упускать из виду. Baidu и Geely как будто говорят: «Tesla, ты крутая, но у нас тоже есть кое-что потрясающее в рукаве».

Фото на обложке: Gizmochina