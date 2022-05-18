47% россиян меняет работу из-за неготовности работодателя повышать зарплату

Россияне рассказали о причинах смены места работы, какие факторы влияют на выбор новых работодателей. В опросе «Работы.ру» участвовали более 5 тыс. респондетов из всех регионов страны, с результатами ознакомился RB.RU.
Практически 50% россиян чаще всего увольняются из-за неготовности работодателя повышать зарплату. Свыше трети опрошенных меняют работу из-за профессионального выгорания и стресса, а еще 32% сотрудников уходят из-за отсутствия карьерного роста.
Согласно опросу, 21% россиян хотели бы работать рядом с домом, еще 20% мечтают больше времени уделять личной жизни и семье. Среди опрошенных еще 12% ответили, что меняют работу по состоянию здоровью или возрастным изменениям, 11% — из-за конфликтов с коллегами или начальством, 8% — хотят переехать в другой город или страну.
А 10% респондентов в варианте «Другое» чаще всего указывали, что причиной для смены работы становились изменения в условиях труда, плохие отношения с руководством или закрытие предприятия.
При поиске нового места работы 65% участников опроса обращают внимание на рабочий график, 59% — на стабильность компании, 55% — на расстояние от дома до работы. Еще для 34% россиян важно наличие возможности обучаться и расти по карьерной лестнице.
Отзывы сотрудников и известность компании важны для 26% и 25% респондентов соответственно. Для каждого десятого единственный критерий для смены работы — размер рзарплаты.
Фото на обложке: Lee Charlie /
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