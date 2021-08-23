Большинство россиян планируют сменить работу этой осенью ради повышения зарплаты – исследование

Большинство россиян планируют сменить работу в ближайшие три месяца, следует из результатов исследования «Работа.ру». Значительная часть опрошенных сделают это ради повышения зарплаты и готовы сменить сферу деятельности.

Опрос провели среди 6 тысяч человек в возрасте старше 18 лет.

Всего лишь 16% участников исследования не намерены уходить с нынешней работы. Каждый четвертый опрошенный задумывается о смене работы в ближайшие полгода-год, а подавляющее большинство – 61%, планируют поменять работу этой осенью, то есть в течение трех месяцев.

Те, кто хочет сменить работодателя, готовы и на полную смену деятельности и сделают это ради повышения зарплаты. О зарплате повыше как главном факторе сказали 83% опрошенных. О том, что готовы уйти в другую сферу – 24%.

Также результаты исследования говорят о том, что россияне хотят найти новую работу ради адекватного коллектива и руководства (45%), возможности карьерного роста (43%) и соблюдения баланса работа и отдыха (41%).

Тех, кто собирается уволиться и попробовать для себя новую профессию, больше интересуют сферы производства и промышленности (16%), транспорта и логистики (14%), дизайна и творчества (8%).

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