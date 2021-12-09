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Россияне в новом году ждут повышения зарплаты и стабильности в работе

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В новом году 55% россиян ожидают повышения зарплаты. Больше всего на это рассчитывают сотрудники, которые зарабатывают выше среднего — от 80 тыс. рублей.

Россияне в новом году ждут повышения зарплаты и стабильности в работе

Согласно результатам исследования SuperJob, в будущем году 33% граждан надеются на стабильность, адекватного руководства ждут 27%, о карьерном росте мечтают 26%, сообщил РБК.

В меньшей степени работающие россияне мечтают о новых интересных задачах (19%), улучшении условий работы (16%), изменении системы премии и бонусов (15%).

На признание заслуг надеются только 9%, снизить нагрузку хотели бы 6%, улучшить отношения в коллективе — 4%. Ничего не ждут от работы в новом году 8%.

По данным исследования, мужчины чаще женщин ждут карьерного роста: 27% против 25%. Для женщин же важнее адекватное руководство: 32% против 23% среди мужчин.

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Фото на обложке: Unsplash

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