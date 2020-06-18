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Эксперты рассказали, каких специалистов ищут работодатели

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские компании активно ищут специалистов в области IT, а также онлайн- и офлайн-продаж. В этих сферах больше всего открытых вакансий, говорится в исследовании консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia. Rusbase ознакомился с исследованием. 

Эксперты рассказали, каких специалистов ищут работодатели

Еще на российском рынке труда востребованы топ-менеджеры, которые смогут перестроить бизнес с учетом новой экономической обстановки.

Согласно исследованию, 70% работодателей сократили часть сотрудников или планируют это сделать. В основном сокращения затронули административный блок, финансы и бухгалтерию, маркетинг и рекламу.

Еще работодатели назвали ключевые навыки сотрудников:

  • гибкость — 52%; 
  • мультизадачность — 42%;
  • быстрая обучаемость — 42%;
  • способность решать сложные проблемы — 34%;
  • умение запускать проекты в короткие сроки — 32%;
  • способность разбираться в технологиях — 31%;
  • стрессоустойчивость — 30%;
  • эмоциональный интеллект — 30%. 

Кроме того, компании посоветовали соискателям учиться новым навыкам и не забывать о нетворкинге. 

«Сегодня на первый план выходят гибкость, умение быстро корректировать стратегию, мультизадачность и способность быстро обучаться. Эти качества позволяют решать задачи в кризисных условиях», — отметила партнер Kontakt InterSearch Russia Дарья Тулубенская. 

Как отмечают авторы исследования, в период самоизоляции снизилась эффективность работы у семей с детьми и родителей-одиночек. 62% работодателей не принимали никаких дополнительных мер, направленных на поддержку этих категорий сотрудников. 32% компаний предоставили подчиненным гибкий график, 9% – перераспределили функции, 6% – провели детские мастер-классы в онлайн-режиме. 

Компания Kontakt InterSearch Russia проводила исследование в мае-июне 2020 года. В нем приняли участие 510 респондентов — генеральные директора, HR директора и топ-менеджеры российских компаний.

Фото: Unsplash

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