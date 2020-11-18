«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект для поиска работы в кризис

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект «Работа в кризис». Он направлен на решение вопроса занятости в период и после пандемии. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети «Одноклассники».

В создании проекта приняли участие преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также эксперт в поиске работы Алена Владимирская.

Отмечается, что подписчикам официальных групп «Работа в кризис» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» будут доступны видеоуроки, вебинары и другие материалы. В них пользователи смогут узнать о том, как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоению новых цифровых профессий.

В рамках проекта будут доступны:

видеоуроки Алены Владимирской о правилах поиска работы, размещения резюме и прохождения удаленного собеседования;

вебинары преподавателей Skillbox об онлайн-обучении и выборе профессии в сферах маркетинга, дизайна, программирования, игровой и киноиндустрии;

материалы Worki о типичных вопросах работодателей и тревожных «звоночках» во время прохождения интервью;

видеокурс эксперта по соцсетям Павла Борисова о профессии SMM-специалиста.

«В дальнейшем прямо в группах соцсетей пользователям будут доступны вакансии крупных российских компаний, доступные только участникам проекта "Работа в кризис"», — говорится в сообщении.

Кроме того, из группы проекта в «ОК» пользователи смогут перейти на поиск подходящих вакансий в чат-боте «Спутник». По заявлению компании, при нахождении интересного предложения, откликнуться на него можно будет прямо из соцсети. Для этого нужно будет указать сферу деятельности и интересующий город для работы.

В приложении «ВКонтакте» доступен раздел «Работа». В нём можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя.

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