С начала 2022 года почти 100 тыс. россиян захотели работать в IT

В январе-июне практически 100 тыс. россиян изменили профобласть в резюме или создали новые для поиска работы в IT-сфере. Чаще всего перепрофилировались маркетологи, менеджеры по продажам, банковские служащие и представители строительной отрасли. Об этом говорится в исследовании Skypro и HeadHunter. С результатами ознакомился RB.RU.
Сменить профессию и уйти в IT также планировали топ-менеджеры, административный персонал, работники сферы производства и сельского хозяйства. Каждый пятый соискатель оказался студентом.
Аналитики двух сервисов выяснили, что менеджеры по продажам, консультанты и HR-менеджеры чаще остальных желали пройти IT-курс.
Увеличилось также количество тех, кто ранее обучался базовым специальностям, но захотел сменить сферу деятельности: водителей, складских сотрудников, курьеров и других.
Уйти в IT мечтают больше женщины — 57% и 43% соответственно. Чаще всего переходят в эту отрасль специалисты от 31 до 40 лет, а каждый третий перепрофилируется в возрасте от 31 до 35. И только 27% молодых людей от 26 до 30 решаются на смену отрасли на IT.
Наиболее активными в смене прежней профессии на IT-специальность стали жители Московской, Ленинградской и Свердловской областей, а также Среднего Поволжья и Пермского края.
Фото на обложке: Unsplash
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27 июля 2022