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Работодатели смогут бесплатно публиковать вакансии на «Авито Работа»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Работодатели смогут бесплатно размещать вакансии на «Авито Работа» и платить только за живые отклики кандидатов. Новый формат сменит тарификацию с оплатой за размещение. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.

Работодатели смогут бесплатно публиковать вакансии на «Авито Работа»

Под активным действием со стороны кандидата подразумевается нажатие кнопок «Показать телефон» или «Откликнуться». При этом просмотр номера телефона работодателя от неавторизованного пользователя откликом не считается. 

Оплата будет списываться в расчете за один уникальный отклик в 30 дней. Стоимость одного отклика варьируется от 15 до 49 рублей в зависимости от региона. Приостановить тариф можно в любой момент без потерь.

В «Авито Работа» отметили, что новый формат сделает затраты на закрытые позиции более прозрачными, а также поможет сформировать оптимальную воронку подбора, которая упростит поиск и ускорит встречу с нужным кандидатом.

Подключиться к новому формату можно будет при размещении вакансии и при настройке тарифа в конфигураторе. Ранее работодатели платили за само размещение объявлений, за уровень выбранного тарифа и за допуслуги по продвижению.

Фото на обложке: Unsplash

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