Работодатели смогут бесплатно публиковать вакансии на «Авито Работа»

Работодатели смогут бесплатно размещать вакансии на «Авито Работа» и платить только за живые отклики кандидатов. Новый формат сменит тарификацию с оплатой за размещение. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.

Под активным действием со стороны кандидата подразумевается нажатие кнопок «Показать телефон» или «Откликнуться». При этом просмотр номера телефона работодателя от неавторизованного пользователя откликом не считается.

Оплата будет списываться в расчете за один уникальный отклик в 30 дней. Стоимость одного отклика варьируется от 15 до 49 рублей в зависимости от региона. Приостановить тариф можно в любой момент без потерь.

В «Авито Работа» отметили, что новый формат сделает затраты на закрытые позиции более прозрачными, а также поможет сформировать оптимальную воронку подбора, которая упростит поиск и ускорит встречу с нужным кандидатом.

Подключиться к новому формату можно будет при размещении вакансии и при настройке тарифа в конфигураторе. Ранее работодатели платили за само размещение объявлений, за уровень выбранного тарифа и за допуслуги по продвижению.

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