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Россияне назвали основные критерии при выборе места работы — исследование

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Для большинства россиян основными критериями при выборе места работы являются уровень зарплаты (59%), степень адекватности руководства (38%) и стабильность компании (35%).

Россияне назвали основные критерии при выборе места работы — исследование

В опросе онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России. RB ознакомитлся с результатами исследования.

Высокий уровень оплаты труда чаще важен для россиян, уже имеющих доход свыше 80 тыс. рублей (71%). Размер заработной платы на первом месте у всех, но у мужчин чаще, чем у женщин — 63 и 56% соответственно.

Для 31% респондентов важны перспективы карьерного роста,  еще 27% обращают внимание на комфортную психологическую атмосферу в коллективе, 23% — на удобное расположение места работы.

Практически каждый пятый респондент (19%) заявил, что при выборе работы учитывает возможности расширения кругозора и профессионального развития. Сохранять баланс между работой и личной жизнью хотели бы 13% опрошенных, для 11% важно, чтобы в компании была эффективная система управления и действовали понятные «правила игры».

Среди других значимых факторов при устройстве на работу оказались — интересные рабочие задачи и достойный компенсационный пакет, в том числе ДМС и оплата проезда (10%), возможность пройти обучение за счет работодателя (6%), репутация компании (5%) и корпоративная культура (2%).

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Фото:  fizkes / Shutterstock

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