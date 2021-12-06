Каждый второй россиянин постоянно испытывает стресс на работе

В России 46% граждан заявили о своем желании получать психологическую помощь именно от психологов. Сейчас лишь 15% пользуются услугами частных специалистов, а услуги корпоративного психолога в компаниях доступны лишь 6% россиян.

При этом за последние полгода количество обращений к этим специалистам выросло на 53% по сравнению с тем же периодом за прошлый год, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В этом году женщины стали на 66% чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, а мужчины увеличили количество своих посещений на 17%, подчеркивают аналитики.

Больше всего обратиться к психологу хотят сотрудники в возрасте 25–34 лет (55%), тогда как сотрудники в возрасте 55 лет и старше чаще считают, что не нуждаются в чьей-либо помощи (58%).

Стресс на работе испытывают 92% россиян, при этом каждый второй признался, что находится в стрессе постоянно.

Результаты исследования также выявили пять частых причин возникновения тревоги у сотрудников:

эмоциональное выгорание (57%);

работа с очень сложными проектами (27%);

личная эмоциональная нестабильность (27%);

ошибки в работе (18%);

ссоры и конфликты с коллегами и/или руководством (17%).

Больше всего стрессу подвержены сотрудники бухучета (85% респондентов), маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (81%), медработники (79%), HR-специалисты (78%).

Чаще всего россияне делятся своими проблемами на работе и переживаниями с родственниками и друзьями (66%). Еще 38% участников исследования стараются справиться с проблемами сами. С коллегами о своих проблемах разговаривает 21% граждан. Лишь 4% обсуждают их с психологом.

При этом половина респондентов (54%) признается, что ей хватает моральной поддержки от тех, к кому они обращаются с проблемами. Каждый четвертый признался, что в ответ на его рассказ он получает лишь слова утешения или новые проблемы.

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