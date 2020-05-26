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Треть россиян планирует сменить работу при первой возможности — опрос

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговые сервисы Kelly Services и «Авито Работа» спросили у россиян, что происходит в их компаниях во время эпидемии коронавируса. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Треть россиян планирует сменить работу при первой возможности — опрос

Треть россиян планирует сменить работодателя при первой возможности — 36%. Еще 38% опрошенных не решили, как поступят после окончания кризиса. 26% респондентов заявили, что планируют остаться с работодателем, так как он повел себя достойно в текущей ситуации. 

Большинство руководителей среднего или высшего звена отмечают сокращение найма персонала (70%).  О сохранении темпов найма в компании заявили 23% опрошенных, еще 7% увеличили найм из-за новых потребностей бизнеса. Набор сотрудников увеличили компании из финансового и страхового сектора, а также сфер образования, транспорта и логистики, госуправления. 

61% опрошенных говорят, что настроение в коллективе ухудшилось.  По мнению 34% респондентов, настроение сотрудников в компании не изменилось. Рост мотивации, связанный с возможностью работать из дома, отметили только 5% респондентов. 

Рейтинг наиболее тревожных регионов, где настроение работников существенно ухудшилось, а сотрудники полностью демотивированы, возглавляют Краснодар, Ростов-на Дону, Новосибирск,  Владивосток, Москва и Казань. Наиболее стабильной остается атмосфера в компаниях Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. 

54% опрошенных считают, что работа в условиях эпидемии представляет серьезную угрозу их жизни и здоровью. 30% респондентов не уверены в риске, еще 16% не видят особых рисков. 

В опросе приняли участие 66 тысяч россиян из восьми федеральных округов РФ.

Фото: LightField Studios / Shuterstock

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