Joby Aviation запросил разрешение на первый тест воздушного такси в Сан-Франциско

Разработчик воздушного такси Joby Aviation намерен протестировать прототип второго поколения своих электросамолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) в черте города.

Компания планирует зрелищные полеты над заливом Сан-Франциско в США – между мостом «Золотые ворота» и островом Алькатрас и в районе моста Бэй-Бридж.

TechCrunch сообщает, что испытания нового летательного аппарата S4 станут первыми на виду у публики, а для США – еще и первыми в городской среде.

Новинка S4 с размахом крыльев чуть более 12 м, по замыслу владельцев стартапа, в течение года совершит несколько самых длительных (250 км) и самых быстрых (330 км/ч) для eVTOL-авиации перелетов. Разработчики также отмечают, что модель также поднимается на максимальную для eVTOL самолетов высоту.

«Недавно наши летательные аппараты совершили несколько взлетов на высоту 7000 футов (2133,6 м) над уровнем моря», – сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Joby Aviation Оливер Уокер-Джонс.

Обычно воздушное такси поднимается примерно на полтора километра. Полеты длятся около часа и проходят в основном над водой. Если полеты Joby Aviation будут одобрены, они станут первыми полномасштабными полетами на воздушном такси в американском городе.

Фото в тексте: Joby Aviation / https://www.jobyaviation.com/

Ранее eVTOL-аппараты совершали единичные взлеты только в Сингапуре (Volocopter) и Южной Азии (eHang).

Главная причина для тестирования нового самолета именно в городской среде – оценка работы радиооборудования и уровня производимых шумов. Впрочем, разработчики совместно с NASA уже проводили акустические испытания S4.

Хотя результаты исследования не разглашаются, представители Joby Aviation уверены, что их самолеты в 100 раз тише вертолетов. Это позволит им в густонаселенных районах «сливаться с фоновым шумом городов», ссылается на заявку компании в SEC портал TechCrunch.

Разработчик воздушного такси планирует создать четыре прототипа S4 и совершить порядка 600 испытательных полетов в ближайшие два года. Если все рекорды длительности, дальности и высоты перелетов подтвердятся неоднократно, то воздушные такси смогут выполнять короткие внутригородские и междугородние рейсы.

Joby Aviation рассчитывает стать сертифицированным авиаперевозчиком уже в этом году, а начать обслуживать пассажиров – в 2024.

В прошлом году компания подписала соглашение с оператором городской недвижимости Reef Technology о разработке взлетно-посадочных площадок на крышах парковочных сооружений в районах Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка и Сан-Франциско.

В январе 2021 года Joby Aviation приобрел стартап по авиаперевозкам Uber Elevate, инвестировав в сделку $75 млн.

Заявка Joby Aviation на проведение тестов в Сан-Франциско все еще находится на рассмотрении.

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