Johnson & Johnson приостановит поставки средств для личной гигиены в Россию

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson ограничит свою работу в России. Компания решила отказаться от поставок в РФ средств для личной гигиены.
О том, что Johnson & Johnson серьезно ограничит поставки своей продукции в Россию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Johnson & Johnson перестанет поставлять в РФ средства для личной гигиены. Согласно информации на официальном сайте компании, к ним относятся товары для женского здоровья под брендами o.b. и Carefree, средства для ухода за кожей, в том числе детской Johnson's Baby, лосьон для проблемной кожи лица Clean & Clear и другие.
Johnson & Johnson решила прекратить поставки в связи с «увеличением масштаба кризиса». Ранее производитель приостановил инвестиции в РФ, а также поставил на паузу вложения в рекламу и клинические исследования.
Фото на обложке: Raihana Asral /
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