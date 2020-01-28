Анджелина Джоли выпустит шоу для детей о фейковых новостях

Анджелина Джоли и образовательная инициатива Microsoft Education выступят продюсерами шоу для детей на ВВС о том, как отличить фейковые новости от настоящих. Об этом сообщает Variety.

Шоу будет называться ВВС My World («Мой мир») и будет выходить по воскресеньям на канале международных новостей ВВС World News. Также его можно будет посмотреть на YouTube. Содержание передачи будут переводить на 42 языка.

Проект нацелен на подростков старше 13 лет. Создатели шоу полагают, что оно поможет молодым людям сформировать навыки критического мышления и научиться отличать ложь от правды в потоке информации онлайн.

Ведущими программы станут Радзи Чиньянганья и Номиа Икбал. Чиньянганья сейчас работает на спортивном канале ВВС, а раньше вел детскую передачу Blue Peter. Икбал ведет шоу о культуре и искусстве Big Debate.

Фото: Foreign and Commonwealth Office