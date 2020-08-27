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СМИ: В сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

ЦБ РФ предупредил российские банки об утечке данных 55 тысяч карт. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банковском секторе. По информации издания, речь идет о данных клиентов маркетплейса Joom. 

СМИ: В сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom

РБК нашел несколько объявлений о базе на специализированных сайтах и в телеграм-каналах. Объявления были опубликованы на прошлой неделе, в большинстве случаев данные можно скачать бесплатно.

Сообщения от Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) получили только банки, чьи карты использовали клиенты из базы.

Какие данные утекли в сеть:

  • первые шесть и последние четыре цифры номера карты;
  • срок действия карты;
  • указание платежной системы и банка, который выпустил карту;
  • ФИО;
  • контактные данные: телефон и электронная почта;
  • адрес владельца карты;

Представитель Joom рассказал, что в марте этого года действительно произошла утечка — из-за того, что мошенники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов Joom. По словам представителей маркетплейса, Joom прекратил сотрудничество с контрагентом и устранил риск дальнейшей утечки. 

Однако в марте речь шла об утечке только имен, адресов, номеров телефона и адресов электронной почты, без информации о банковских картах. Как сообщала компания, тогда пострадала «как минимум 1 тысяча пользователей» в России и Белоруссии, а не 55 тысяч человек.

В маркетплейсе отметили, что не могут подтвердить информацию об утечке данных 55 тысяч клиентов до изучения базы. 

По мнению экспертов, в базе нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции.

Фото: dennizn / Shutterstock

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