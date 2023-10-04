Майкл Джордан стал первым в истории спортсменом, попавшим в топ-400 самых состоятельных людей США

Майкл Джордан стал первым в истории спортсменом, попавшим в топ-400 самых богатых людей США. Состояние шестикратного чемпиона НБА и одного из самых известных баскетболистов в мире оценили в $3 млрд.

Впервые в истории в список Forbes 400, который представляет 400 богатейших людей США, попал спортсмен. Им стал шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, состояние которого оценивается в $3 млрд, что ставит его на 379-е место в списке, говорится на сайте Forbes.

Майкл Джордан в августе продал контрольный пакет акций баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс». Эксперты оценили сделку в $3 млрд.

Джордан приобрел акции клуба в 2010 году за $275 млн. За 13 лет «Шарлотт Хорнетс» выходила в плей-офф НБА только дважды.

Майкл Джордан является одним из самых известных баскетболистов в мире. Он шесть раз становился чемпионом НБА и дважды – чемпионом Олимпийских игр.

Джордан стал третьим в мире спортсменом, которому удалось довести размер своего финансового состояния до $1 млрд – до него миллиард долларов заработали баскетболист Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс.

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