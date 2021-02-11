Аналитики JPMorgan предсказали суперцикл роста котировок на нефть

На рынке сырьевых товаров начался новый суперцикл роста, и в частности цикл повышения цен на нефть, указывают аналитики JPMorgan Chase. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет финансового холдинга.

По прогнозам компании, в четвертом квартале 2021 года стоимость нефти Brent может подняться до $68 за баррель.

Факторами роста цен эксперты JPMorgan называют восстановление экономики после пандемии, а также борьбу с изменением климата. Последняя может привести к ограничению добычи нефти и развитию работы с возобновляемыми источниками энергии, в том числе производству аккумуляторов и электромобилей.

По данным Bloomberg, рост цен на нефть также ожидают аналитики Goldman Sachs, Bank of America и Ospraie Management.

В Goldman Sachs указывают, что цены нефти Brent в четвертом квартале 2021 года поднимутся до $65 за баррель. Наибольший рост прогнозирует Citigroup. По мнению экспертов группы, к концу года нефть Brent достигнет $70 за баррель.

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