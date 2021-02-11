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Аналитики JPMorgan предсказали суперцикл роста котировок на нефть

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На рынке сырьевых товаров начался новый суперцикл роста, и в частности цикл повышения цен на нефть, указывают аналитики JPMorgan Chase. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет финансового холдинга.

Аналитики JPMorgan предсказали суперцикл роста котировок на нефть

По прогнозам компании, в четвертом квартале 2021 года стоимость нефти Brent может подняться до $68 за баррель.

Факторами роста цен эксперты JPMorgan называют восстановление экономики после пандемии, а также борьбу с изменением климата. Последняя может привести к ограничению добычи нефти и развитию работы с возобновляемыми источниками энергии, в том числе производству аккумуляторов и электромобилей.

По данным Bloomberg, рост цен на нефть также ожидают аналитики Goldman Sachs, Bank of America и Ospraie Management.

В Goldman Sachs указывают, что цены нефти Brent в четвертом квартале 2021 года поднимутся до $65 за баррель. Наибольший рост прогнозирует Citigroup. По мнению экспертов группы, к концу года нефть Brent достигнет $70 за баррель.

Фото: Corona Borealis Studio / Shutterstock

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