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Japan Tobacco International запускает оплачиваемую ротационную программу на трек «Связи с органами власти»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

FMCG-компания Japan Tobacco International приглашает принять участие в ротационной программе развития Excellence. В рамках трека «Связи с органами власти» участников ждут ротации в двух командах и работа по семи направлениям — по несколько месяцев в каждом.

За это время специалисты смогут погрузиться в ключевые бизнес-процессы компании и обрести необходимые знания для дальнейшего роста. Узнать больше о программе можно на сайте.

Japan Tobacco International запускает оплачиваемую ротационную программу на трек «Связи с органами власти»

Для кого программа

Принять участие в программе могут специалисты с опытом работы в сфере связей с органами власти или смежных областях и знанием английского языка на уровне Intermediate и выше.

Что компания предлагает

  • Стартовую зарплату в первый год участия в программе 200 тысяч рублей и 220 тысяч рублей со второго года (до вычета НДФЛ).
  • Единоразовую выплату на организацию комфортной рабочей среды дома в размере 30 тысяч рублей.
  • Гибридный формат работы.
  • ДМС со стоматологией, страхованием жизни и туристической страховкой.
  • Для тех, кто не живет в Москве, — компенсацию затрат на переезд и помощь с арендой в соответствии с внутренними политиками программы.

Также в рамках одной из ротаций программы возможен переезд в другой город.

Подать заявку на участие можно до 8 октября.

Фото на обложке: предоставлено Japan Tobacco International

ООО «ТУРНЕ-ТРАНС ЭКСПРЕСС»
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