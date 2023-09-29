FMCG-компания Japan Tobacco International приглашает принять участие в ротационной программе развития Excellence. В рамках трека «Связи с органами власти» участников ждут ротации в двух командах и работа по семи направлениям — по несколько месяцев в каждом.

За это время специалисты смогут погрузиться в ключевые бизнес-процессы компании и обрести необходимые знания для дальнейшего роста. Узнать больше о программе можно на сайте.

Japan Tobacco International запускает оплачиваемую ротационную программу на трек «Связи с органами власти»