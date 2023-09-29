Japan Tobacco International запускает оплачиваемую ротационную программу на трек «Связи с органами власти»

FMCG-компания Japan Tobacco International приглашает принять участие в ротационной программе развития Excellence. В рамках трека «Связи с органами власти» участников ждут ротации в двух командах и работа по семи направлениям — по несколько месяцев в каждом.
За это время специалисты смогут погрузиться в ключевые бизнес-процессы компании и обрести необходимые знания для дальнейшего роста. Узнать больше о программе можно на сайте.
Для кого программа
Принять участие в программе могут специалисты с опытом работы в сфере связей с органами власти или смежных областях и знанием английского языка на уровне Intermediate и выше.
Что компания предлагает
- Стартовую зарплату в первый год участия в программе 200 тысяч рублей и 220 тысяч рублей со второго года (до вычета НДФЛ).
- Единоразовую выплату на организацию комфортной рабочей среды дома в размере 30 тысяч рублей.
- Гибридный формат работы.
- ДМС со стоматологией, страхованием жизни и туристической страховкой.
- Для тех, кто не живет в Москве, — компенсацию затрат на переезд и помощь с арендой в соответствии с внутренними политиками программы.
Также в рамках одной из ротаций программы возможен переезд в другой город.
Подать заявку на участие можно до 8 октября.
Фото на обложке: предоставлено Japan Tobacco International
ООО «ТУРНЕ-ТРАНС ЭКСПРЕСС»
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