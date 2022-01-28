Производители соков и напитков предупредили о повышении цен до 25%

Coca-Cola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании сообщили о повышении цен на свои соки и напитки до 25%. Цены повышают из-за роста себестоимости производства на фоне значительного увеличения затрат на логистику, упаковку, импортное сырье и введение маркировки.

Предложения о повышении цен получили в торговой сети «Верный» и «Утконосе онлайн». Пока ритейлеры не решили, повышать ли цены, сообщили «Известия».

Coca-Cola предложила повысить напитки в среднем почти на 7%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%.

Повысить цены на напитки с 17 февраля захотела и PepsiCo на 8%, соки — на 8,4%. В компании сослались на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, подорожание топлива.

«Шишкин лес» уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%. По словам представителя ритейлера, такой рост производитель обосновал введением обязательной маркировки питьевой воды.

О пересмотре цен также заявила и компания «Якобс». Из-за дефицита кофе в мире подорожали зерна, что требует увеличения ценника от 10 до 25%.

Среди причин роста стоимости товаров производители указали подорожание сахара, а также увеличение тарифов на воду, газ, электроэнергию и другие затраты. В Минсельхозе отметили, что цены на продовольствие растут во всем мире, и в России эта тенденция носит менее выраженный характер. Хотя отдельные случаи пересмотра цен возможны, добавили в министерстве.

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